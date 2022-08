Ex-apresentadora morre junto com o filho de 4 anos em acidente

Um acidente de trânsito matou quatro pessoas na madrugada de domingo (7) em Florianópolis (SC), entre elas a empresária do ramo de alimentação saudável e nutrição Mariana de Abreu Bastian, de 41 anos. Ela ficou conhecida na região como apresentadora de um programa de televisão local.

Mariana estava em um carro por aplicativo e morreu juntamente com o filho Ricardo, de 4 anos, e o motorista Luiz Gustavo Bezerra, no acidente ocorrido no início da BR-282, no bairro Coqueiros.

Eles estavam em um veículo Gol que se chocou com o Peugeot 308 dirigido por Vinícius Carvalho, que invadiu a pista contrária. Vinícius também morreu. As circunstâncias do acidente ainda são investigadas.

A empresária tinha quatro filhos e havia comemorado o aniversário do pai dela no sábado. O acidente ocorreu já de madrugada, por volta das 2h, quando ela voltava para casa. O enterro dela e do filho aconteceu na segunda-feira (8).