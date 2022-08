Ex-prefeito de Rondonópolis assume presidência do PL em Mato Grosso

O ex-prefeito de Rondonópolis, Ananias Martins Filho, assumiu a presidência do PL em Mato Grosso. A mudança no comando do diretório estadual do partido foi definida em reunião ocorrida no último dia 12 de agosto, que deliberou sobre a Comissão Provisória Executiva Estadual.

O então presidente, senador Wellington Fagundes (PL), deixou o comando da sigla. Quem também abriu a vaga foi a ex-prefeito de Sinop, Rosana Martinelli (PL), que ocupava a vice-presidência. O posto, agora, passa a Wylerson Moreira da Costa.

Rosana segue cotada como a segunda suplente na chapa de Fagundes à reeleição em 2022. Na nova composição do PL-MT, ainda, José Márcio da Silva Guedes foi escolhido como secretário-geral, ao lado do presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga, que ficou na condição de secretário. A tesouraria ficará a cargo de Vicente Júnior Magalhães.

Todos os ex-componentes do diretório seguem, agora, como membros do PL.

“Colocada em votação foi aprovada de forma unânime, nos termos do artigo 21 do Estatuto, Assim foi declarada eleita e empossada a Comissão Provisória Executiva Estadual com mandato até 12 de agosto de 2024”, cita a ata partidária. A composição terá validade até o dia 12 de agosto de 2024.