Fenomenal | Pedro lacra com gol de bicicleta e Flamengo segue firme para a semifinal

O Flamengo está classificado para as semifinais da Copa do Brasil 2022, depois de vencer o Athletico Paranaense na noite desta quarta-feira (17), na Arena da Baixada, em Curitiba.

O placar do jogo foi de 1 a 0 para o Rubro-negro, num belo gol de Pedro, de bicicleta, já no segundo tempo.

Próximos jogos

O Athletico vira a chave para o Campeonato Brasileiro, no qual enfrenta o América Mineiro, em Curitiba (PR), no domingo (21), às 18h (de Brasília), no Arena da Baixada.

Já o Flamengo vai para São Paulo capital, onde, no domingo (21), às 16h (de Brasília), enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque.

Golaço de Pedro

O jogo se iniciou de maneira parecida ao da ida, com o Flamengo tenho controle da posse de bola e o Athletico se defendendo. Por mais que não tenha armado uma retranca, como na primeira partida, o Furacão pouco assustou o goleiro Santos no primeiro tempo, assim como o Fla, que parou na defesa athleticana. Quando conseguiu finalizar, Bento fez boa defesa em chute de Gabi.

No segundo tempo, o Rubro-negro carioca continuou com o domínio do jogo, mas, dessa vez, assustando mais, obrigando Bento a trabalhar três vezes nos primeiros 10 minutos. No entanto, ele nada pôde fazer quando Rodinei cruzou e Pedro acertou uma bicicleta belíssima para abrir o placar, aos 12. O Athletico precisou ir ao ataque e quase empatou com Pedro Henrique, de cabeça. Gabi perdeu a chance de aumentar logo depois, após linda jogada de Pedro, ao acertar a trave, em chute sem goleiro. Cuello também ficou no quase ao bater colocado e a bola raspar a trave de Santos. Final, 1 a 0 Flamengo, placar do jogo e da soma do confronto.

FICHA TÉCNICA

Athletico-PR 0 x 1 Flamengo

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data e hora: quarta-feira (17/8), às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP/Fifa)

Assistentes: Danilo R. Simon Manis (SP/Fifa) e Neuza Ines Back (SP/Fifa)

Gol: Pedro, aos 12’/2T (Flamengo)

ATHLETICO-PR: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Matheus Felipe (Cuello); Khellven, Hugo Moura (Vitor Bueno), Fernandinho, Erick e Abner; Pablo (Canobbio) e Terans (Vitinho). Técnico: Luiz Felipe Scolari

FLAMENGO: Santos; Rodinei, Fabrício Bruno, Leo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Vidal (Victor Hugo), Everton Ribeiro (Pablo) e De Arrascaeta (Diego); Gabi (Everton Cebolinha) e Pedro (Lázaro). Técnico: Dorival Júnior