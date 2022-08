Fertilizantes | Analista atualiza cenário de oferta para a safra

O preço de gás natural na Europa subiu 700% em menos de um ano, passando de US$ 10 para US$ 70 dólares por milhão de btu.

Os fertilizantes sintéticos chamados NPK – feitos de nitrogênio, fósforo ou potássio – nunca foram tão caros: o preço internacional triplicou entre o início de 2021 e meados de 2022.

As principais indústrias europeias estão trabalhando com apenas 40% da sua capacidade e agora, com a chegada do inverno, o bloco será obrigado a aumentar a importação.

Atualmente, o gás natural responde por mais de 85% do custo de fabricação dos fertilizantes nitrogenados e também impacta os fosfatados.

Por enquanto, o produtor ainda não sentiu os efeitos. No entanto, o cenário pode mudar em breve, especialmente com a chegada do inverno na Europa.