Flamengo goleia o Athletico-PR antes das quartas da Copa do Brasil

Na prévia da partida decisiva pelas quartas de final da Copa do Brasil, Flamengo e Athletico Paranaense se enfrentaram na tarde deste domingo (14), num Maracanã com mais de 62 mil pessoas, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Melhor para o Rubro-Negro carioca, que goleou por 5 a 0. Os gols foram marcados pelo zagueiro Fabrício Bruno (duas vezes), pelo lateral Ayrton Lucas, Lázaro e Pedro.

Com o resultado, o Mengão foi aos 39 pontos e vai à vice-liderança, pelo menos até o jogo do Fluminense, que tem 38 e encara o Inter fora de casa. Já o Furacão ficou com seus 37 e é o quinto colocado por enquanto.

Segundo tempo de gols

Os dois técnicos enviaram times reservas a campo para poupar as equipes para o meio da semana, e o que se viu foi a superioridade do Flamengo no primeiro tempo. O time mandante dominou as ações, mas parou na defesa do Athletico e no goleiro Anderson, que foi o nome da etapa inicial. No final, o Fla ainda acertou o travessão, com Marinho, mas nada de gol.

Se no primeiro a bola teimou em não entrar, no segundo o Fla abriu o placar logo com um minuto, em cabeçada de Fabrício Bruno — foi o primeiro dele com a camisa rubro-negra. E em seguida marcou o segundo, numa jogada idêntica.

A “porteira abriu”, e o Fla aproveitou para fazer o terceiro, com Ayrton Lucas, em contra-ataque. Logo depois, foi a vez de Lázaro balançar as redes. Pedro completou a goleada nos acréscimos. Final: 5 a 0.

Até logo mais

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (17), às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela volta das quartas da Copa do Brasil. Na primeira partida, no Maracanã, 0 a 0.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 5 x 0 Athletico Paranaense

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: domingo (14/8), às 16h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO – Fifa)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO – Fifa) e Christian Passos Sorence (GO)

Gols: Fabrício Bruno, aos 11’/2T e aos 13’/2T, Ayrton Lucas, aos 17’/2T, Lázaro, aos 26’/2T, e Pedro, aos 46’/2T (Flamengo)

FLAMENGO: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Victor Hugo (Vidal) e Diego (Arrascaeta); Marinho (Gabriel Barbosa), Lázaro (Vitinho) e Everton Cebolinha (Pedro). Técnico: Dorival Júnior.

ATHLETICO PARANAENSE: Anderson; Orejuela, Matheus Felipe, Nicolás Hernández e Pedrinho (Abner); Erick, Alex Santana (Matheus Fernandes) e Vitor Bueno (Cittadini); Rômulo (Canobbio), Victor Roque e Vitinho. Técnico: Luís Felipe Scolari.