Fluminense arranca empate e elimina o Fortaleza da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (17), pela segunda partida da fase quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã, o Fluminense correu atrás após início frustrante e conseguiu empatar com o Fortaleza pelo placar de 2 a 2.

Com o resultado, tendo em vista a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Tricolor confirmou sua vantagem e avançou às semifinais da competição, embolsando ainda R$ 8 milhões em premiação pelo feito.

O primeiro gol do confronto veio logo aos 11 minutos de jogo. Em jogada de profundidade do Fortaleza pelo lado esquerdo, Thiago Galhardo invadiu a área, finalizou, Fábio defendeu, mas a bola pegou em Manoel e morreu no fundo da rede. A arbitragem confirmou o tento para o atacante do Leão do Pici.

Já na reta final da primeira etapa, aos 45 minutos, o Leão ampliou o marcador. Romero recebeu no pivô, serviu Thiago Galhardo e o meia devolveu com bom passe entre o sistema defensivo do Flu. O atacante apenas tocou por cima de Fábio e aumentou a vantagem da equipe visitante no Maracanã.

Na volta para o segundo tempo, o Fluminense reagiu. Aos 18 minutos, Matheus Martins sofreu falta, Wilton Pereira Sampaio assinalou, mas o VAR corrigiu e apontou infração dentro da área. PH Ganso foi para a cobrança e deslocou Fernando Miguel, empatando novamente o placar agregado.

Um pouco depois, aos 26, Nonato encontrou Arias pela direita e o colombiano cruzou na medida para Cano, na entrada da pequena área, completar para o fundo do gol, dar números finais ao marcador e explodir as arquibancadas do Maracanã.

Próximos jogos

As equipes agora viram a chave e focam novamente no Campeonato Brasileiro. O Fluminense volta a campo no próximo sábado (20), às 19h, contra o Coritiba, novamente no Maracanã. O Fortaleza joga no dia seguinte, às 18h, contra o Corinthians, no Castelão.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 2 x 2 Fortaleza

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: quarta-feira (17/08), às 20h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO / FIFA)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO / FIFA) e Bruno Boschilia (PR / FIFA)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Gols: PH Ganso 18’/2ºT e Cano 26’/2ºT (Fluminense) / Thiago Galhardo 11’/1ºT e Romero 45’/1ºT (Fortaleza)

Cartões amarelos: PH Ganso, Felipe Melo e Manoel (Fluminense) / Romero e Hércules (Fortaleza)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino (Martinelli), Manoel e Caio Paulista (Cris Silva); Nonato (Felipe Melo), André e PH Ganso; Matheus Martins, Arias (David Duarte) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

FORTALEZA: Fernando Miguel; Ceballos, Benevenuto, Titi e Brítez; José Welison (Lucas Lima), Hércules (Otero), Romarinho (Moisés) e Matheus Vargas (Lucas Sasha); Romero (Robson) e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Vojvoda.