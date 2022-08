Fluminense vence o Coritiba em partida com sete gols no Maracanã

O Fluminense recebeu o Coritiba, na noite deste sábado (20), no Maracanã, e saiu vitorioso pelo placar de 5 a 2, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Caio Paulista, logo no começo, Arias, Nathan e Willian Bigode (2) para o Tricolor, e Alef Manga e Egídio para o Coxa.

A equipe carioca chegou assim aos 41 pontos e “dorme” na vice-liderança na classificação, pelo menos até os jogos do Flamengo e do Corinthians, enquanto os paranaenses ficam nos 22 e estão na 18ª posição.

Tranquilidade, tensão e alívio

O jogo começou do jeito que o torcedor do Flu sonhava. Logo aos dois minutos, Caio Paulista aproveitou cruzamento rasteiro de Matheus Martins e bateu rasteiro também, sem chance para Rafael William. O time de Fernando Diniz teve 61% de posse de bola e passou a maior parte do tempo no campo de ataque, sem dar oportunidade aos paranaenses. E, em jogada bem no estilo do treinador tricolor, a equipe marcou o segundo, aos 35, com Arias.

No segundo tempo, o Tricolor continuou pressionando na frente e dificultando o trabalho do Coxa, mas a presença constante no campo de ataque diminuiu um pouco. Porém, num erro de passe de Caio Paulista, o Coritiba puxou contra-ataque e Alef Manga saiu na cara de Fábio, tendo somente o trabalho de tirar do goleiro para diminuir.

A equipe não teve muito tempo para comemorar, pois, aos 31, Nathan bateu falta com precisão e marcou o terceiro. Só que o Coritiba não desistiu e respondeu na mesma moeda, diminuindo novamente, com Egídio de falta. Mas, Willian Bigode tratou de aliviar a tensão da torcida ao marcar o quarto, após bela jogada de Michel Araújo e logo depois o quinto, de cabeça. Final, 5 a 2 Flu.

Próximos jogos

Na próxima quarta-feira (24), o Tricolor começa a decidir uma vaga na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, no Maracanã, a partir das 19h30.

Já o Coxa terá uma semana para trabalhar antes do próximo duelo pelo Brasileirão, contra o Avaí, no sábado (27), às 16h30, no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 5 x 2 Coritiba

Local: Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)

Data e hora: Sábado (20), às 19h (de Brasília)

Árbitro: Paulo César Zanovelli (MG)

Auxiliares: Felipe Alan e Celso Luiz (ambos de MG)

Gols: Caio Paulista, aos 2’/1T, Arias, aos 35’/1T, Nathan, aos 31’/2T e Willian Bigode, aos 43’/2T e aos 45’/2T (Fluminense); Alef Manga, aos 26’/2T e Egídio, aos 38’/2T (Coritiba)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato (Martinelli) e Nathan (Felipe Melo); Matheus Martins (Michel Araújo), Cano (Willian Bigode) e Arias (Marrony). Técnico: Fernando Diniz.

CORITIBA: Rafael William; Matheus Alexandre (Natanael), de Los Santos, Marcio Silva e Guilherme Biro (Régis), Bernardo (Robinho), Val (Bruno Gomes), Trindade, Fabrício e Egídio; Léo Gamalho (Alef Manga). Técnico: Guto Ferreira.