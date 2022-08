Fogo em vegetação seca se alastra e atinge área com torres de alta tensão

Em poucos minutos, um terreno com vegetação seca foi consumido pelo fogo nesta quarta-feira (3) no Residencial Granville, em Rondonópolis-MT. As chamas atingiram um terreno com torres de alta tensão e o quintal de uma residência. O Corpo de Bombeiros esteve no local combatendo o incêndio.

Segundo uma moradora do bairro, era por volta das 11 horas quando ela viu um pequeno foco de fogo atingir a vegetação e, em pouco tempo, a área inteira ao redor foi consumida pelas chamas. “Assim que percebi o fogo liguei para os Bombeiros. Em questão de minutos o incêndio tomou conta de tudo”, disse a estudante Samara Silva Amarantes, no momento assustada com a possibilidade de o fogo atingir as residências.

Devido ao mato seco e vento forte, típicos de agosto, as chamas se alastraram por metros de distância e chegaram a uma área onde ficam torres de alta tensão. As redes são responsáveis por parte do abastecimento de energia de Cuiabá-MT e a ocorrência causou preocupação quanto à possível falta de luz elétrica que poderia atingir a capital, caso o incêndio não fosse controlado.

Residência atingida

Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram designadas para combater as chamas que, devido à altura, chegaram a atingir algumas árvores do quintal de uma residência. Ninguém estava em casa no momento e o fogo foi controlado pelos militares por cima do muro.