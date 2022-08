Foragido, suspeito de matar ex-policial e filha adolescente em Rondonópolis é preso em Goiás

Lucas Soares Dias, 25 anos, que estava foragido com dois mandados de prisão expedidos pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Rondonópolis (MT) foi preso pela Polícia Militar (PM) no Estado de Goiás.

Conforme informações da Polícia, o indivíduo pertencente a uma facção criminosa predominante em Rondonópolis (MT). Ele é considerado de alta periculosidade e tinha dois mandados de prisão por homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Após compartilhamento de informações a equipe do tático alfa de Goiás logrou êxito em abordagem e prender o indivíduo.

Ele é suspeito de participar no crime que vitimou Marco Aurélio Silva, 29 anos, no dia 29 de outubro de 2021, que conforme a Polícia pertencia a uma facção rival.

Lucas também é suspeito de participar no crime que vitimou pai e filha no Conjunto São José em fevereiro de 2022.

Após o cometimento dos crimes, o indivíduo fugiu para o Estado de Goiás e foi preso.

PRIMEIRO CRIME

Lucas é suspeito de participação no crime que vitimou Marco Aurélio Silva, 29 anos, no dia 29 de outubro de 2021, na avenida Presidente Costa e Silva, na Vila Mariana, em Rondonópolis.

Segundo informações, suspeitos chegaram e atiraram na vítima que estava dentro do carro, houve troca de tiros e ele saiu do veículo sem ferimentos. Mais uma vez, os suspeitos tentaram acertar a vítima que correu, mas foi baleada.

Marco andou por algumas quadras e foi amparado por populares que o carregaram para ajudar no socorro.

Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu momentos após dar entrada no Hospital Regional.

SEGUNDO CASO

Lucas também é suspeito de participar no crime que chocou a cidade de Rondonópolis onde pai e filha morreram.

O crime aconteceu no dia 1 de fevereiro de 2022 no bairro Conjunto São José. Eles foram assassinados com mais de 15 disparos de arma de fogo.

Pai e filha morreram dentro de um estabelecimento comercial que era tocado pela família.

A vítima é um ex-policial, identificado como Genival Ferreira e a filha Giovana Martins de Souza, na época com 16 anos.

A adolescente estava cuidando do caixa do comércio enquanto a mãe fazia o almoço.

Os suspeitos chegaram ao local efetuado os disparos e fugiram logo em seguida.

LEMBRANÇAS

Nas redes sociais a mãe da Giovana fez uma homenagem para a filha que completaria 17 anos nesta quarta-feira (10).

“Flor do meu jardim…. Hoje completa 17 anos …. Obrigada por iluminar meu dia todos os dias com a sua luz… tenho muita saudades … mais agradeço por Deus ter me emprestado você esses anos todos que se passaram…. Minha Geo… meu tudo… minha vida…. Estarei sempre em oração por você…. Cuidarei sempre do seu espírito de luz… para sempre brilhar onde estiver…. Mamãe te ama muito…”