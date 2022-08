Funcionário de frigorífico é preso por furtar e esconder “pedras biliares bovina” na cueca

O funcionário de um frigorífico de 45 anos foi preso em flagrante pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), na manhã desta quinta-feira (18), por furtar “pedras da vesícula biliar bovina”, em Rondonópolis (MT).

Ele é suspeito de furtar 42 gramas de cálculos biliares, avaliados em US$ 20 mil. O material furtado estava escondido na cueca do suspeito, tem alto valor de mercado e é comercializado de forma clandestina.

A Polícia Civil (PC) recebeu a denúncia de que na empresa estava acontecendo o furto do cálculo biliar de bois, onde o suspeito havia acabado de realizar o crime.

O indivíduo foi abordado e durante revista pessoal a PC encontrou três pedras escondidas na cueca do suspeito.

Na casa do funcionário, a PC encontrou diversas facas e outros materiais pertencentes ao frigorífico.

Uma balança de precisão também foi encontrada na casa do suspeito. Ele confessou que usava a balança para pesar os cálculos biliares. Ele ainda disse aos policiais que revendia as pedras no valor de R$ 250 a grama.

Diante do exposto, o indivíduo foi conduzido para a Delegacia.

Ainda conforme informações da Polícia, essa não é a primeira vez que o indivíduo comete o crime.