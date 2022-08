Funkeiro MC Meno K, de 16 anos, sofre tentativa de homicídio em saída de festa

Kauan Soares, o MC Meno K, sofreu uma tentativa de homicídio na saída de uma festa. O caso aconteceu na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

As informações foram reveladas pela equipe do cantor de 16 anos nas redes sociais.

“Informamos ao público que o Mc Meno K sofreu uma tentativa de homicídio na saída de uma festa e está hospitalizado. Temos informações de que seu quadro de saúde se encontra estável e sem risco de morte”, começa o comunicado.

Segundo o texto, o artista passou por exames: “Estimamos melhoras e torcemos por sua pronta recuperação”.

O MC teria sido abordado na saída de uma boate. Um homem pediu para tirar uma selfie com ele e, depois da foto sacou uma arma e começou a atirar. Além do MC, outras quatro pessoas ficaram feridas. Um jovem de 23 anos que estava na frente do local morreu na hora e uma das pessoas atingidas está em estado grave.

Em outra publicação, a equipe voltou a reforçar que ele passa bem: “Amigos, viemos por meio desta informar que o artista se encontra estável e sem riscos. Estamos apurando os fatos para entender a gravidade do que aconteceu”.

O texto também agradecia às mensagens positivas enviadas ao cantor: “As autoridades já estão cuidando do caso. Quando tivermos mais informações, anunciaremos com mais detalhes. Queremos agradecer as milhares mensagens de carinho e preocupação com o nosso menino”.

Um veículo de aplicativo, chamado por Meno K, foi atingido pelos tiros e teve os vidros quebrados, mas o motorista não se feriu. O homem que fez os disparos entrou em um carro escuro e fugiu. O atirador ainda não foi identificado, mas a polícia já tem características físicas dele.

Um dos maiores hits de Meno K é Camisa do Flamengo. O clipe da música conta com mais de 40 milhões de visualizações no YouTube e chamou a atenção de nomes como o jogador de futebol Gabigol. Na web, o MC tem mais de 768 mil seguidores no Instagram.