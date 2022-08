Gasolina fica R$ 0,18 mais barata a partir de hoje nas refinarias

A redução de R$ 0,18 no preço médio de venda da gasolina nas refinarias às distribuidoras começa a vigorar a partir desta terça-feira (16). O valor do litro passa de R$ 3,71 para R$ 3,53, uma queda de 4,85%, que não é repassada imediatamente ao consumidor.

Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,70, em média, para R$ 2,57 a cada litro vendido na bomba.

É a terceira redução feita pela Petrobras em menos de um mês, após os reajustes realizados em nos dias 20 (-4,9%) e 29 de julho (-3,88%). Com os recuos, o valor cobrado pelo litro do combustível nas distribuidoras desabou 13,05% (R$ 0,53) no período, de R$ 4,06 para os R$ 3,53 a serem cobrados a partir desta terça-feira.

De acordo com a estatal, a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio.

A Petrobras também baixou o preço do diesel em 4,07% (R$ 0,22), na última sexta-feira (12), e em 3,56% (R$ 0,20), no dia 5 de agosto.

As quedas no preço dos combustíveis, motivadas pelas reduções anunciadas pela Petrobras e pela isenção da alíquota do ICMS sobre gasolina e energia elétrica — após o governo federal ter zerado o PIS/Cofins sobre a gasolina e o etanol até o fim deste ano —, motivam previsões menores para a inflação.

As reduções já surtiram efeito e causaram a maior deflação da economia brasileira desde 1980, ano que marca o início da série histórica do indicador, e devem resultar em uma nova queda de preços neste mês de agosto.

Em julho, a queda de 0,68% do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi guiada, justamente, pelos valores dos combustíveis (-14,15%), mas ainda esconde altas significativas em outros itens, principalmente os alimentos.