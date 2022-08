Gestante com mandado de prisão em aberto é presa transportando cocaína

A Polícia Rodoviária Federal em Barra do Garças realizava diversas abordagens na BR-070, em determinado momento um ônibus foi parado e realizado diversas abordagens aos passageiros. No veículo uma passageira que estava gestante acabou passando mal o que despertou uma suspeita dos policiais.

Após uma verificação as documentações da gestante foi descoberto o mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

A mulher foi retirada do veículo e encaminhada a unidade da Polícia Rodoviária Federal em Barra do Garças para dar prosseguimentos à prisão.

Na PRF a mulher pediu por diversas vezes para ir ao banheiro já que estava passando mal, ela também tentou levar a bolsa que carregava consigo para dentro do local.

Ao chegar com a mulher na Delegacia da Polícia Civil em Barra do Garças a Polícia Rodoviária Federal decidiu revistar a bolsa da mulher para catalogar os pertences pessoais junto a PJC. Durante a retirada dos pertences pessoais, os policiais também encontraram duas tabletes de cocaína .

Os policiais desconfiam que a mulher tentou se desfazer do entorpecente no momento em que intentou ir ao banheiro com a bolsa.

Além de prender a mulher pelo mandado de prisão que estava em aberto também deram voz de prisão pela prática do tráfico de drogas.

A acusada relatou que pegou entorpecente na cidade de Primavera do Leste e estaria levando para Barra do Garças que seria o destino da cocaína.

A Polícia Rodoviária Federal reforça que as fiscalizações nas rodovias tanto em ônibus quanto em veículos de passeio são para fiscalizar os motoristas e passageiros quanto a utilização obrigatória dos equipamentos de segurança e também a regularidade dos veículos que transitam pelas rodovias Federais, bem como a fiscalização de produtos ilícitos ou irregularidades.