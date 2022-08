Grávida de cinco meses, motociclista é atingida por veículo e fica ferida

Um acidente entre um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta segunda-feira (22) no cruzamento da rua 9 A com a Francisco Ferreira Ramos, no bairro Tanaka, em Tangará da Serra – MT. A vítima, uma grávida de cinco meses, reclamava de muita dor na perna.

Segundo informações, o motorista do veículo Uno seguia pela rua 9 A e não se atentou a placa de pare no cruzamento. Ele acabou invadindo e batendo na motociclista.

Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com escoriações pelo corpo. O condutor do carro ficou no local para prestar assistência à vítima.