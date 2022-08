Gretchen dança com o marido três dias após plásticas e rebate críticas ao vídeo: ‘Vamos bloquear todos’

Gretchen usou as redes sociais neste domingo (14) para rebater críticas que internautas fizeram a um vídeo em que ela aparece dançando com o marido, Esdras de Souza, três dias após os dois se submeterem a cirurgias plásticas.

De acordo com ela, algumas pessoas fizeram comentários negativos sobre o estado da dupla. “Quem não quiser ver a gente inchado, de cinta, dançado todo duro, é só ir lá e não ver o vídeo. É muito mais fácil do que ficar falando besteira”, começou a cantora, em vídeos gravados nos stories do Instagram.

“Então, não perde tempo. Porque como a gente está operado e não tem o que fazer, temos que ficar no quarto de repouso, a gente bloqueia todo mundo que falar m****. Então, você vai perder a oportunidade de saber como ficou [o resultado das cirurgias]”, acrescentou.

Em seguida, Gretchen garantiu que ela e o marido estão bem, apesar do inchaço “Para três dias de operados, a gente está ótimo”, afirmou.

A artista ainda explicou que os dois fizeram lipo HD e uma cirurgia chamada Renuvion – de acordo com ela, este procedimento é uma novidade no mercado da estética e serve para “colar a pele de quem tem flacidez”. Ela também aproveitou para trocar as próteses de silicone dos seios.

“Eu fiz braço, perna, barriga, bumbum, costas. Ele [Esdras] também fez corpo inteiro, fez enxerto de panturrilha, de joelho. Então, a gente está muito inchado”, detalhou.

Por fim, a eterna rainha do rebolado e dos memes agradeceu o apoio dos fãs. “Quero agradecer o carinho de todos vocês que estão desejando melhoras para nós. A gente está se recuperando superbem”, disse.

Assista ao vídeo em que Gretchen e Esdras aparecem dançando: