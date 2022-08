Guinancio comenta caso de suplente e diz que pediu apuração do MP Eleitoral

O vereador por Rondonópolis e pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB, Subtenente Guinancio, falou à reportagem sobre a suposta tentativa de aliciamento cometida pelo seu primeiro suplente, Fabiano Nascimento (PSDB), que assumiria a cadeira na Casa de Leis a partir de amanhã (3). Na semana passada, o parlamentar pediu retirada da pauta de votação do pedido formal de afastamento para se dedicar à corrida eleitoral.

Guinancio diz que tomou conhecimento das denúncias assim que chegou na sessão ordinária da última quarta-feira (27). Em áudios, supostamente enviados por Fabiano, haveria tentativas de compra de votos em favor do vereador tucano e em detrimento de outro pré-candidato à ALMT, o vereador e presidente da Casa, Roni Magnani (PSB). A ideia seria eleger Guinancio para manter vaga a cadeira ao suplente.

Ainda nos áudios, segundo fontes repassaram à reportagem, supostamente Nascimento estaria oferecendo vantagens, cargos e dinheiro a quem aceitasse a proposta. A exemplo, vagas para procedimentos médicos em unidades de Saúde, incentivos financeiros para projetos, assessorado, entre outros. A reportagem não teve, até o fechamento desta matéria, acesso à integra do conteúdo. A veracidade dos aúdios deverá ser investigada pelo Ministério Público.

Conforme apurou a reportagem, tanto Roni quanto Guinancio fizeram manifestações no MP. “Quando eu tomei conhecimento da atitude do suplente e de todos os fatos que cercam eu suspendi meu pedido de licença. Enquanto não for apurado em detalhes o que se passou e todos os atores envolvidos, eu não posso, de forma alguma, me afastar do mandato”, disse Guinancio. “O segundo ponto é que jamais, em nenhum momento me vali de qualquer subterfúgio para alcançar a posição que hoje eu ocupo. Por isso, de imediato, apresentei ao MP Eleitoral a denúncia, para que ele investigue de forma isenta e que possa apontar o que passou em detalhes”, completou.

CAMPANHA

Sobre a mudança de planos na corrida eleitoral, o vereador reconhece dificuldade seguir no projeto sem se afastar da função Legislativa. “Em relação à logística de campanha, [não se afastar] atrapalha um pouco, à medida em que não tenho recurso e, por essa razão, o ‘pé na estrada’ fica prejudicado (…) mas considerando que outros colegas também não irão se afastar [do mandato], é sinal de que a luta poderá ficar equilibrada neste sentido”, argumenta o tucano.

Além de Guinancio, são pré-candidatos à AL os vereadores Roni Magnani (PSB) e Marildes Ferreira (PSB). Outra vereadora, Kalynka Meireles (Republicanos), é pré-candidata a deputada federal.

OUTRO LADO

A reportagem tentou contato com Fabiano Nascimento. Até o fechamento desta reportagem não obtivemos retorno. O espaço segue em aberto.