Henrique e Juliano encerram show após briga generalizada na plateia

Henrique e Juliano se apresentaram em Sorocaba, no interior de São Paulo, na noite desta sexta-feira (5) e tiveram de encerrar o show mais cedo. Isso porque uma briga generalizada entre pessoas da plateia tomou conta do espaço.

Segundo relatos de internautas que foram ao evento e compartilharam imagens da confusão, a briga foi tanta que as pessoas acabaram invadindo o palco do show. Os sertanejos tentaram acalmar os ânimos e resolver a situação, mas quase foram agredidos.

Diante da situação, Henrique e Juliano pediram desculpa aos fãs e anunciaram que a apresentação, que ainda estava na metade, tinha acabado: “Galera, o show está encerrado”.

Depois não sabem o pq dos artistas não gostarem de palcos muito próximos do público. Quase agrediram o Henrique,derrubaram o microfone dele. A briga foi parar em cima do palco. Desrespeito total com quem tá ali para fazer o show e para quem pagou pra ver o Henrique e juliano. pic.twitter.com/lLWHtdkeRv

— kahcastro (@joamor27) August 6, 2022