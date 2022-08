Homem é apedrejado no meio da rua e encaminhado para hospital

Um homem ficou ferido ao ser apedrejado na noite desta quinta-feira (04), durante uma briga no bairro Vila Poroxo, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações da vítima, ocorreu uma briga no meio da rua, no qual ele não estava incluso, mas, foi atingido com pedradas.

O homem ensanguentado então saiu do local e chegou até a casa de uma vizinha em busca de ajuda, ela sentou a vítima em uma cadeira e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O homem aparenta ter entre 45 a 50 anos, ele não soube explicar o motivo da briga, teve ferimentos no rosto e mãos, foi socorrido pelo Samu e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).