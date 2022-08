Homem é atingido por disparos de arma de fogo durante cobrança de dívida

Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser atingido por cerca de dois disparos de arma de fogo, em uma kitnet, em Primavera do Leste (MT). Um suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Civil (PC) e deve responder pelo crime de tentativa de homicídio.

Conforme informações, a vítima foi até a casa do suspeito para receber um dinheiro que o indivíduo estava devendo, momento em que foi atingido pelos disparos de arma de fogo.

A PC disse que foram realizados 11 disparos onde pelo menos 2 acertaram a vítima.

A equipe do SAMU foi acionada e encaminhou o homem até uma unidade hospitalar.

Durante uma ação conjunta da Polícia Militar (PM) e PC, uma foto do suspeito ostentando com a arma do crime foi localizada. O indivíduo confessou ter atirado na vítima.

Em diligências, os policiais encontraram a arma de fogo calibre 380, uma espingarda, entorpecentes, documentos da vítima e outros materiais na casa de um 2° suspeito de envolvimento no crime.

O investigado de realizar os disparos confessou o crime, foi preso e encaminhado até a Delegacia.

O caso segue sendo investigado.