Homem é preso em flagrante por feminicídio; suspeito havia falado que esposa teve mal súbito

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil pelo crime de homicídio qualificado contra a esposa ocorrido nesta quarta-feira (18), em Tangará da Serra. Um exame pericial confirmou que a vítima morreu em decorrência de asfixia mecânica e não de morte acidental conforme o suspeito alegou inicialmente.

Na madrugada de quarta-feira, o suspeito registrou um boletim de ocorrência informando que Cristiane da Conceição Silva, de 21 anos, sofreu um desmaio e bateu a cabeça. Ele alegou que estava em casa com a esposa e a filha pequena e ouviu o barulho de um copo caindo no chão e ao verificar se deparou com a vítima caída. O suspeito teria tentado reanimar a vítima e uma vizinha acionou o Samu, que ficou por mais de 40 minutos fazendo manobras de ressuscitação e depois a levou para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).

Na unidade de saúde foi constatado pelo médico o óbito da vítima e foi requisitado exame de necropsia, uma vez que Cristiane já estava em parada cardiorrespiratória quando o Samu chegou para fazer o atendimento. O corpo foi encaminhado para exame na Politec.

A equipe da Divisão de Homicídios da Delegacia de Tangará da Serra foi comunicada sobre o resultado da necropsia, em que foram constatadas lesões que indicavam uma morte violenta por asfixia mecânica e não morte natural ou por queda acidental. Com base nas informações do laudo médico, a Polícia Civil requisitou perícia técnica na residência onde o fato ocorreu, no bairro Parque Tangará e foram realizadas diligências para localizar o marido da vítima.

“A vítima foi levada pelo Samu e o suspeito alegou que ela teve um mal súbito quando estava na cozinha e de repente caiu e desmaiou. Depois, no IML, foi observado pelo médico legista indícios de morte por asfixia mista, por sufocamento e estrangulamento”, explicou o delegado Jailson Peres.

O suspeito, inicialmente, manteve a versão narrada no boletim registrado por ele. Porém, após ser informado do resultado da perícia, que indicou morte violenta, ele confessou que havia matado a esposa e que não teria sido intencional. Alegou que teria reagido a uma agressão e empurrou a vítima, que caiu e bateu a cabeça, negando que tenha asfixiado a mulher.

O autor do crime foi preso em flagrante e autuado pelo crime de homicídio qualificado em feminicídio. Após o procedimento na delegacia, ele foi encaminhado ao centro de detenção de Tangará da Serra.