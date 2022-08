Homem é preso em plataforma de petróleo pelo estupro dos filhos de 3 e 7 anos

Um homem de 46 anos foi preso por estupro de vulnerável em uma plataforma de petróleo na Bacia de Santos, na manhã desta segunda-feira (1º). Ele é investigado por cometer o crime contra os filhos de 3 e 7 anos em Niterói, na região metropolitana do Rio.

Segundo testemunhas, o homem se aproveitava da ausência da mãe das crianças para cometer a violência sexual. No entanto, a mulher flagrou o crime e procurou a polícia.

Durante as investigações, os agentes apreenderam duas cartas escritas por uma das vítimas, na qual ela relatava os abusos e pedia socorro.

Em entrevista ao Balanço Geral RJ, o delegado Bruno Cinnielo Araújo, responsável pela investigação, disse ter tomado conhecimento do caso na sexta (29) e que teve acesso a elementos robustos, como corpo de delito e relatos.

Segundo ele, o mandado de prisão temporária foi expedido pela Justiça no domingo (31) e cumprido nesta manhã.

Ainda de acordo com as investigações, o homem ameaçava matar a mãe e a avó das crianças para que as vítimas não denunciassem o crime. O caso foi encaminhado para a DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente).