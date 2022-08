Homem é preso suspeito de estuprar e fotografar nua criança de 8 anos, filha da vizinha

Um homem foi preso pela Polícia Civil suspeito de estuprar uma menina de oito anos de idade, filha de uma vizinha. O caso ocorreu no município de Alto Araguaia e foi comprida contra o acusado um mandado de prisão preventiva já em Pedra Preta. Ele tem 60 anos de idade.

Ainda conforme a denúncia, logo após o estupro, o homem ainda registrou fotos pornográficas da criança.

A primeira denúncia contra o suspeito foi feita ainda no início do ano. Em janeiro, o Conselho Tutelar foi informado que uma menina de aproximadamente seis anos de idade estaria sozinha no bar do suspeito. O local também era a residência do investigado e onde ele aliciava e abusava da menor. Após diligências, foi confirmada a denúncia, e a família teria sido avisada do caso.

Já em julho, outra denúncia. Segundo o repassado, a criança continuava frequentando o estabelecimento comercial e sendo vítima de abuso sexual. Conselho Tutelar e Polícia tiveram acesso a uma imagem da criança despida, que estaria armazenada no celular do suspeito.

Após as investigações, a Polícia foi em busca do homem, que já havia fugido do bar. A família da criança, segundo as informações, também já havia sumido. A suspeita é a de que o homem tenha oferecido dinheiro e pressionado pela fuga dos familiares, para que as denúncias não fossem confirmadas.

Graças ao trabalho do serviço de inteligência da Polícia Civil, o homem foi encontrado em uma área rural, já na cidade de Pedra Preta. Com a prisão do suspeito, as investigações serão concluídas e o inquérito encaminhado ao Poder Judiciário.