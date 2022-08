Homem fica entalado em muro após tentativa de furto em casa de idoso

Um homem de 37 anos ficou entalado em um muro ao tentar furtar a casa de um idoso de 84 anos em Tanabi, no interior de São Paulo. O acusado usou uma barra de cimento para quebrar um pedaço do muro, mas o diâmetro do buraco aberto não foi suficiente para que ele pudesse passar.

Após ficar preso enquanto tentava atravessar o muro, o homem começou a ter dificuldades para respirar e gritou de desespero. O dono da casa, José Vanir, saiu para ver o que estava acontecendo e se deparou com as pernas do acusado dentro do seu terreno.

Um motorista que passava em frente à residência chamou a polícia. O homem foi levado até a delegacia de Tanabi, uma cidade do interior de São Paulo, prestou depoimento e foi liberado pelo delegado de plantão.

O morador afirma que nada foi furtado. O caso se espalhou pela cidade e virou motivo de piada para alguns moradores. Outros, no entanto, dizem ser um sinal da insegurança que faz parte da vida no município atualmente.