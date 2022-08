Um homem morreu queimado após colocar fogo na própria esposa durante uma briga em Salvador (BA). A vítima está em internada em estado grave no HGE (Hospital Geral do Estado).

Depois de uma discussão, Jessé, o marido, jogou álcool e pôs fogo em Ariele Cunha, sua companheira, mas as chamam deram origem a uma explosão, que também o atingiu. Os dois foram socorridos pelo Samu e levados para o hospital.

Porém, Jessé não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ariele agora está internada em estado grave, com 90% do corpo queimado.

Os dois estavam casados havia um ano, e, segundo familiares, sempre discutiam. Segundo Lícia Santos, mãe de Ariele, o genro aparentava ser uma pessoa calma.

Ela relatou, porém, que a filha sempre se queixava de dores, mas criava justificativas para não falar nas agressões que sofria do marido, que somente confessaria depois.

“Estou apavorada, assustada. Tomei até remédio de pressão. Que ela fique bem, ela tem três filhos e eu estou numa certa idade”, afirmou Lícia.