Horário eleitoral começa nesta sexta-feira (25); à presidência, maior tempo será de Lula

Começa nesta sexta-feira (26) o horário eleitoral gratuito na TV e no rádio, conforme o calendário da Justiça Eleitoral. O tempo total de 50 minutos -dividido em dois blocos de 25- será dividido entre os candidatos à presidência da República, governador, senador, deputados federais e estaduais. Na corrida ao Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá mais tempo que o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

A divisão do tempo leva em consideração o tamanho das bancadas eleitas pelos partidos na Câmara dos Deputados em 2018. O tempo de cada legenda ou coligação ficou definido no Plano de Mídia das Eleições 2022, aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última terça-feira (23). A transmissão nos canais abertos e nas rádios é obrigatória, já que as duas mídias são concessões públicas.

No rádio, o primeiro horário será das 7h às 7h25, e o segundo das 12h às 12h25. Na televisão, a propaganda eleitoral gratuita vai ao ar primeiro das 13h às 13h25 e, no horário da noite, das 20h às 20h25.

Veja como fica:

. Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 3m39

. Jair Bolsonaro (PL): 2m20s

. Simone Tebet (MDB): 2m20s

. Soraya Thronicke (União Brasil): 2m10s

. Ciro Gomes (PDT): 52s

. Roberto Jefferson (PTB): 25s

. Luiz Felipe D’Avila (Novo): 22s

. Os candidatos Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU) não terão direito ao horário eleitoral gratuito, pois representam partidos que não atingiram requisitos mínimos.

A propaganda vai até dia 29 de setembro nas emissoras de rádio, inclusive nas comunitárias, e de televisões que operam em VHF e UHF, bem como os canais de TV por assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa e das câmaras municipais em Mato Grosso.