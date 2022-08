IBGE abre seleção para contratação temporária em Rondonópolis

Este ano, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realiza uma nova edição do Censo e para realizar as ações, o órgão está contratando trabalhadores temporários para os cargos de recenseador e agente censitário supervisor em Rondonópolis e em outros municípios mato-grossenses. As inscrições já estão abertas para qualquer pessoa maior de 18 anos.

Para participar da seleção, o candidato deve comparecer na agência do IBGE que fica na avenida Lions Internacional, 732 na Vila Aurora levando o formulário de inscrição disponível no site www.censo2022.ibge.gov.br, acessando o link Trabalhe no Censo. As inscrições para o processo seletivo complementar seguem até o dia 29 de agosto.

Estão disponíveis no total 130 vagas para trabalhar em Rondonópolis. Para concorrer a uma das vagas de recenseador basta ter o ensino fundamental completo. A remuneração será feita conforme a produção. No caso de agente censitário supervisor é preciso ter o ensino médio completo e a remuneração será de R$ 1.700.

O processo complementar tem o objetivo de contratar pessoal para as vagas que não foram preenchidas no processo seletivo simplificado. A diferença entre as duas seleções é que na seleção complementar há análise curricular em vez de prova e não é cobrada taxa de inscrição.