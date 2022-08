Incêndio destrói carreta cegonha e 11 carros na BR-364

Uma carreta cegonha e 11 automóveis ficaram completamente destruídos após um incêndio no Km 105 da rodovia federal BR-364, altura da Serra da Petrovina, na manhã deste domingo (14). Por sorte, o motorista não se feriu.

Segundo as versão do próprio condutor, ele saiu de Piracicaba, interior de São Paulo, com destino a Rio Branco, capital do Acre. Ontem (13), ele havia passado a noite em Alto Garças e logo cedo retomou a viagem.

No km 105, ele contou que sentiu um forte cheiro de fumaça e, então, desceu do caminhão para checar. Quando foi retornar para a cabine, já era tarde. Ela estava tomada por fumaça e pelas primeiras chamas. O motorista conseguiu retirar do veículo apenas algumas peças de roupa, uma bíblia e uma bolsa pequena com ítens básicos.

Em minutos, o fogo tomou conta da cabine e atingiu a carreta e os automóveis que vinham sendo transportados. Fazendeiros da região utilizaram tratores para construir um aceiro, evitando que as chamas atingissem as plantações às margens da BR.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e se deslocou de Rondonópolis. Pela distância até o km 105, não foi possível evitar a destruição do veículo. As equipes realizaram apenas o trabalho de rescaldo e o controle de novos focos de incêndio no veículo de carga.

A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local. A causa do incêndio deverá ser investigada.