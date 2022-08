Inep informa que prova do Encceja acontece neste domingo

Neste domingo (2), serão realizadas as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2022. O local e horário que as avaliações serão aplicadas podem ser consultados pelos candidatos por meio do Cartão de Confirmação da inscrição, na página do Sistema Encceja.

O Exame que é feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é destinado a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade regular para cada etapa de ensino, desde que tenham, no mínimo, 15 anos completos para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos completos para o ensino médio, até o dia da prova.

Bolsas UNIASSELVI

A UNIASSELVI oferece uma condição especial para quem ingressa na Instituição por meio do Encceja. Além de não precisar fazer vestibular, o aluno tem a primeira mensalidade grátis e mais bolsa de estudos de 35% até o fim do curso. São 25% de desconto garantido e mais 10% ao realizar os pagamentos com pontualidade.

Ao se inscrever no portal ou no UNIASSELVI LeoApp – que tem navegação patrocinada – é preciso selecionar a opção ‘Encceja’, depois basta apresentar os documentos no polo escolhido para começar a Graduação. O processo seletivo é simplificado, ou seja, o ingresso é por meio da produção de uma redação.

Serviço

O que: Prova Encceja 2022

Quando: 28/8

Onde: consultar local e horário