Instituto Família Sem Drogas é beneficiado com Fundo Social do Sicredi

Projeto para instalação de sistema de energia solar fotovoltaica na sede do Instituto Famílias Sem Drogas (FSD), de Várzea Grande, é contemplado pelo Fundo Social da Sicredi Sudoeste MT/PA. É um dos 85 que foram aprovados pela cooperativa este ano, e juntos, vão receber R$ 1,1 milhão. Na Cidade Industrial, dois projetos que desenvolvem oficinas esportivas para crianças e adolescentes foram comtemplados.

O Fundo Social tem o objetivo de apoiar entidades, atividades ou projetos que geram benefícios e melhorias às pessoas e às comunidades, e que evidenciam as causas da Cidadania Corporativa do Sicredi: Cooperação, Educação e Desenvolvimento Local. Os projetos aprovados envolvem ações de assistência para pessoas em situação de vulnerabilidade, projetos musicais, esportivos, ambientais, educativos e de combate à desigualdade social, fome e assistência básica.

Com oficinas de futsal, balé, handebol, jiu-jitsu e futebol, o Instituto FSD envolve crianças e adolescentes de cinco a 17 anos, e foi beneficiado com o recurso pelo terceiro ano consecutivo. Wanderley Benedito, coordenador do projeto desde a fundação, afirma que o apoio do Sicredi é fundamental para que consigam impactar as famílias e melhorar a vida das crianças.

“Mensalmente atendemos 120 crianças. Com o apoio do Sicredi no último ano compramos equipamentos para realização de aulas de reforço escolar e iremos investir também em cursos de especialização, pois sabemos que a maior dificuldade das crianças é quando o período escolar acaba e elas se sentem perdidas”, afirma Benedito.

O recurso adquirido este ano será investido em um sistema de energia solar fotovoltaica, que será instalado na sede. O local é utilizado para realização de aulas de reforço escolar, balé e jiu-jitsu. As oficinas de futsal e futebol são realizadas na Escola Estadual de 1° e 2° graus Deputado Salim Nadaf, uma parceria que acontece desde 2011. Este ano, o time masculino de futsal do instituto irá disputar o campeonato estadual, em Lucas do Rio Verde.

Para participar do projeto só há um requisito: as crianças devem ter frequência escolar. As oficinas ocorrem todos os dias a partir das 17h30. Wanderley relembra ainda, que o Sicredi realiza ações de educação financeira com as crianças do instituto, através de vídeos e dinâmicas educativas.

O gerente da agência Sicredi Cristo Rei, Mauricio Aleixo, reforça que a cooperativa conhece os projetos contemplados e sabe da importância e credibilidade que possuem na região. “Estar presente na comunidade é a essência do Sicredi e poder contribuir para a melhoria na qualidade de vida dessas crianças nos deixa muito gratos e honrados. Isso faz parte da nossa missão como Sicredi, sabemos que o recurso investido na cooperativa fica no município e com isso todos nós crescemos, isso é o cooperativismo” pontua.

O Sicredi tem o propósito de construir uma sociedade mais próspera e contribuir com entidades que atendem pessoas que precisam é uma forma de ajudar a materializar essa missão. Para conhecer todas as instituições beneficiadas, acesse as notícias no site www.sicredi.com.br/sudoeste-mt-pa.