Internado, Sérgio Hondjakoff reaparece após surto e ameaça contra o pai

Após surto e ameaça ao pai devido ao vício em drogas, Sérgio Hondjakoff, conhecido pelo personagem Cabeção, apareceu com boa aparência ao lado dos amigos que o ajudaram no processo de recuperação Rafael Ilha e Aline Ilha e do terapeuta Sandro Barros. As fotos foram publicadas no último domingo (28).

“Neste domingo, fomos visitar o Sérgio Hondjakoff. Com a aparência muito melhor, como todos podem ver. Mas ainda, ao meu ver, muito cedo para falar em sanidade cognitiva”, escreveu Aline.

Ela comentou que ainda há um longo trabalho pela frente, com responsabilidade total pelo mérito ou fracasso do próprio Serginho: “Rafael e o Sandro, juntos, foram os responsáveis pelo resgate e internação no quesito salvar a vida dele num momento emergencial. Agora, ele deve ser o guerreiro para ter força própria para lidar com os próprios monstros e fraquezas”.

“Continuamos na torcida, e ele no tratamento adequado, com todo o suporte necessário.

A tríade foco, força e fé deve estar dentro de cada um de nós”, completou.

Sérgio está internado em reabilitação desde o dia 11 de junho. O ator se internou de forma voluntária no Instituto de Dependência Química de Sorocaba (SP), mas foi transferido no dia 6 de julho para outra instituição.

A internação ocorreu após Serginho ter gravado um vídeo em que estava visivelmente alterado devido ao uso de substâncias ilícitas. Na gravação, ele ameaça até matar o pai, Francisco José de Mendonça.