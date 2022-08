Investigadores fecham depósito de fiação elétrica furtadas na Vila Operária

Um depósito de fiações elétricas e ferramentas que foram furtadas de obras e estabelecimentos comerciais, foi fechado pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), nesta quinta-feira (25), na Vila Operária, em Rondonópolis (MT). Um adolescente de 17 anos foi apreendido e um jovem preso pelo crime de furto. Um homem também foi preso pelo crime de receptação.

Conforme informações, a equipe de policiais civis da DERF durante investigação visando combater furtos ocorridos na região da Vila Operária, em especial fios/cabos de cobre de obras e estabelecimentos comerciais, identificou o local utilizado por dois suspeitos para ocultar materiais provenientes de furto/roubo.

Em continuidade do monitoramento, os policiais civis tiveram conhecimento de um furto ocorrido em um estabelecimento comercial no Distrito Industrial da Vila Operária, de onde foram subtraídos toda a fiação elétrica, transformador e ferramentas elétricas.

Diante dos fatos, os investigadores foram até o local e encontraram o depósito onde os suspeitos ocultavam os produtos do crime. Os indivíduos foram detidos em flagrante no exato momento em que desencapavam os cabos de cobre provenientes do furto.

No local também foi recuperado mais ferramentas e transformador furtados.

Em continuidade das diligências foi identificado um receptador de objetos furtados/roubados na região da Vila Operária, sendo este também preso em flagrante, pois havia adquirido uma extensão proveniente do mesmo furto.