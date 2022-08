Jaciara estima vacinar mais de mil crianças contra a poliomielite

O dia “D” da vacinação ocorrerá no dia 20 de agosto (sábado), das 8h às 17 horas nas Unidades Básicas de Saúde do município e no Centro de Especialidades Médicas (CEM), antigo CIAAS.

Em todo país, começa nesta segunda-feira (15.08) e vai até 9 de setembro, a Campanha Nacional Contra a Poliomielite.

Nesse sentido, o município de Jaciara disponibilizará 1.750 doses para a imunização de crianças da faixa etária de 1 a 4 anos, segundo a Coordenadora Municipal de Imunização, Francielle Carnaúba. As doses estarão disponíveis em todas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e no Centro de Especialidades Médicas (antigo CEM).

A recomendação da Saúde municipal é que o responsável pela criança procure o ponto de vacinação e leve a identidade e a caderneta de vacinação.

Nesse período, também, haverá atualização da carteira de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

O dia “D” da vacinação ocorrerá no dia 20 de agosto (sábado) nas UBSs do município.

Atendimento – Mais informações sobre o atendimento para a vacinação em Jaciara podem ser conferidas nos seguintes telefones das Unidades Básica Saúde: (66) 3461-3006 (UBS 1), 3461-4145 (UBS 2) 3461-1232 (UBS 3) e 3461-3009 (UBS 4).

Doença – A poliomielite, ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus (sorotipos 1, 2, 3), que pode infectar crianças e adultos por via fecal-oral (através do contato direto com as fezes ou com secreções expelidas pela boca das pessoas infectadas) e provocar ou não paralisia.

Diagnóstico

Segundo especialistas, o diagnóstico fundamenta-se nos sinais clínicos e em exames laboratoriais de fezes para pesquisa do vírus. Também, são importantes o exame do liquor, dos anticorpos da classe IgM e a eletroneuromiografia.