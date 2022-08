Jaciara lança a 2ª edição da Operação Maria da Penha

Foi lançada nesta segunda-feira na Praça Tamoios, a 2ª edição da Operação Maria da Penha, com o objetivo de proteger e combater os diversos tipos de violência doméstica praticados contra as mulheres – entre eles, o feminicídio. A mobilização acontece em todo o Brasil.

O ato, organizado pela Patrulha Maria da Penha, da 7ª Companhia Independente de Policia Militar de Jaciara, contou com a presença da prefeita Andréia Wagner (PSB), que falou sobre ação da segurança pública estadual.

“É importante essa operação. Temos todo esse grupo de pessoas que estão comprometidas, além do trabalho da Patrulha Maria da Penha, que funciona muito bem em Jaciara e é referência para outras cidades mato-grossenses. Agradeço a todos que se empenham e estão nesta luta contra a violência feminina, dando apoio às mulheres que se encontram fragilizadas e merecem o nosso respeito”, disse a gestora municipal.

“A partir de hoje, Mato Grosso lança, a segunda operação Maria da Penha. Com isso, também, fortalecemos os trabalhos em Jaciara. Aproveito para agradecer às autoridades presentes nesse evento, que representam toda rede de apoio e abraçam essa operação”, disse a tenente Ana Alice Soares, da Patrulha Maria da Penha, representando o coronel Handson Freitas, da companhia da PM/MT.

A operação segue até o dia 27 de setembro, no qual polícias civis e militares irão atuar em ações para combater todas formas de agressão contra a mulher

Segundo a PM de Jaciara, em 2021 foram atendidas 127 mulheres, que foram vítimas de violência doméstica, além disso, houve outros casos ocorridos com idosos, mas que todos tiveram acompanhamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

“A Assistência Social de Jaciara sempre foi parceira dos nossos eventos, disponibilizando os servidores como as assistentes sociais e psicólogas, que orientam o acompanham as pessoas assistidas no enfretamento de combate a violência na nossa cidade”, completou a tenente, ao falar que a operação está sendo ampliada à região do Vale do São Lourenço.

Atendimento e Disque denúncias – Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, a operação Maria da Penha terá reforço da rede de apoio em 68 municípios mato-grossenses, onde estão instalados os postos de atendimentos, a fim de orientar e proteger o público feminino contra à violência doméstica e familiar. O contato para denúncias pode ser feito no Disque 180 ou 190.