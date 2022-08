Janaína defende liberação para apoios ao Senado e MDB no palanque de Mauro

O MDB de Mato Grosso realiza na tarde desta quinta-feira (04) a sua convenção estadual para a escolha dos candidatos que disputarão as vagas de deputados estaduais e federais nestas eleições. Assim que chegou ao evento, por volta das 16h, a vice-presidente estadual da sigla, deputada estadual e pré-candidata à reeleição, Janaina Riva, conversou com jornalistas. Em resposta aos questionamentos, defendeu como prioridade as corridas às proporcionais, além da coligação com o atual governador e pré-candidato à reeleição, Mauro Mendes (UB) e a liberação do partido para evitar “constrangimento” nos apoios de seus convencionados ao Senado.

A reboque da decisão nacional do MDB, que liberou seus filiados para apoiar de forma independente os candidatos ao Planalto, em Mato Groso a defesa pela mesma estratégia. “O partido é muito grande. Desde o início eu falava que para nós o mais importante são as chapas de estaduais e federais. É claro que qualquer divisão é natural, uma vez que não houve decisão por parte do governador [Mauro Mendes], até agora, com relação ao Senado”, disse Janaína.

A divisão mencionada pela deputada estadual tem motivo. Parte do MDB se comprometeu com outro candidato ao Senado, Neri Geller (PP), além da minoria que ainda rejeita o palanque de Mendes. “Aqui no Estado queremos a coligação com Mauro Mendes, acredito que isso seja unânime, com exceção do Emanuel [Pinheiro – prefeito de Cuiabá] e do Emanuelzinho [deputado federal e filho de Emanuel]. Acredito que o MDB vai entender dessa forma, coligando com o governador e aí fica para ele a decisão sobre coligar com alguém ou não”, afirmou. “Acho que hoje, aqui, não tem muita discussão. O ponto é sobre a coligação com o governador, mas acredito que se alguém não quiser será minoria. Nós que somos a favor vamos usar nossos argumentos”, completou.

Sobre a indefinição de Mauro Mendes quanto ao palanque fechado com o atual senador Wellington Fagundes (PL), Janaina, cujo apoio ao senador está confirmado, negou que atrapalhe a caminhada emedebista. “A maioria entende que não podemos caminhar com a oposição. Já existe algo pacificado isso, pacificado pela maioria”. “Eu vou apoiar o Wellington, o [Léo -prefeito de primavera do Leste] Bortolin vai apoiar o Wellington. Assim como mais de 80% do nosso partido”.

CADEIRAS

Janaina afirmou, ainda, que o MDB caminhará com a meta de eleger fazer cinco cadeiras na Assembleia Legislativa. “Estamos trabalhando para fazer 5 cadeiras na ALMT. O partido tem condições de alcançar 4 cadeiras e ao longo da campanha fazer uma quinta brigando pela sobra”.