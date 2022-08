Jovem é preso por tráfico de drogas e maconha é apreendida pela DERF

Um jovem de 21 anos foi preso pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) pelo crime de tráfico de drogas, nesta terça-feira (30), em uma residência, no bairro Cidade Natal, em Rondonópolis (MT). A Polícia Civil (PC) apreendeu 34 porções de maconha, balança de precisão, rolo de plástico para embalar as drogas e duas facas com resquícios da substância entorpecente.

Durante monitoramento a PC verificou o fluxo de usuários de drogas no local. Na casa do suspeito, a PC encontrou dentro de uma máquina de lavar roupas que estava nos fundos da residência uma sacola plástica contendo porções de uma substância análoga a maconha já cortadas e embaladas para a venda.

Dentro de uma geladeira desligada, a Polícia apreendeu uma faca de mesa com resquícios de entorpecente, uma balança de precisão e mais duas porções de maconha.

O indivíduo confessou o crime e disse que começou a comercializar drogas há poucas semanas.

Diante dos fatos, o jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia para providências cabíveis.