Jovem fica com ‘olhos de zumbi’ após fazer extensões de cílios

Uma garçonete disse ter ficado com “olhos de zumbi” após um procedimento de extensão de cílios não ter dado o resultado esperado. Uma reação do corpo deixou os olhos vermelhos e expelindo muito muco.

Haley Fetzer tem 17 anos e mora em Ohio, nos Estados Unidos, e revelou ter ficado em casa nas últimas semanas com medo de assustar crianças na rua.

As imagens do estado dos olhos dela após o procedimento, feito em meados de julho, deixaram muita gente apavorada. Em entrevista à agência de conteúdo Kennedy News, Haley disse que se sentiu “no topo do mundo” após o procedimento, feito para o baile de formatura do ensino médio. Mas a sensação logo se tornou um misto de medo e dor.

Os olhos da jovem começaram a inchar, a ponto de ela não conseguir abri-los por quatro dias. Na parte de baixo dos globos oculares, a concentração de vasos sanguíneos rompidos a deixou ainda mais assustada. “Minha primeira reação foi: ‘Oh, meu Deus, eles estão piorando, isso vai para minha pupila e eu vou ficar cega'”, afirmou Haley, em entrevista à Kennedy News.

“Toda vez que piscava, saía um pouco de gosma dos meus olhos. Realmente achei que ficaria cega”, completou ela. A jovem voltou à clínica estética onde havia feito o procedimento e recebeu um tratamento de colírio e anti-histamínico para controlar o muco e evitar mais reações.

Ao todo, Haley ficou cinco semanas em casa, antes de os olhos recuperarem a cor normal. Após o longo sofrimento, ela prometeu nunca mais fazer nenhum tratamento de beleza.