Jovem morre após perder controle da motocicleta e bater em carro estacionado

Um jovem de 25 anos, identificado como Diego Henrique dos Santos, morreu após de envolver em um grave acidente na noite deste sábado (06) no jardim residencial São José, em Rondonópolis – MT. O capacete saiu da cabeça do rapaz com a batida.

De acordo com uma testemunha que presenciou o acidente, o jovem seguia pela rua Papa Pio XI estava acima da velocidade e acabou perdendo o controle e batendo no carro que estava estacionado.

A moto rodou na pista e ele foi arremessado a alguns metros. O Samu foi acionado, mas a vítima já estava morta.

A mãe do jovem chegou ao local em estado de choque. O acidente será investigado.