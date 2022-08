Jovem que mobilizou as redes com alerta sobre narguilé morre em segundo tratamento de câncer no pulmão

A jovem Nayara Moura, de 25 anos, morreu nesta segunda-feira (1) em decorrência de um câncer no pulmão. Em 2020, ela descobriu a doença causada pelo uso excessivo de narguilé e fazia o tratamento de um segundo tumor. De Tangará da Serra, ela morava em Dourados (MS) e ficou conhecida nas redes sociais por fazer alertas a jovens contra os perigos do fumo.

Nayara havia sido curada em 2020 e chegou a compartilhar a conquista nas redes. Tempos depois, porém, descobriu que o câncer havia retornado em 2021.

Em 2019, contou a jovem, começaram a surgir os primeiros sintomas causados pelo uso do narguilé. Nayara não era fumante, mas admitiu que fazia o uso nas festas e encontros com os amigos. Com dores no peito, nas costas, tosse, suor noturno e perda de peso, a jovem procurou ajuda médica. Foi, então, constatado um tumor de 12 centímetros no pulmão. Ela foi encaminhada a uma Unidade de Terapia Intensiva e deu início ao primeiro tratamento.

“Hoje eu estou lutando para viver por causa disso, e cara na moral, quando você ouvir que o narguilé lhe faz mal e não der a mínima. Lembre-se de mim que sou a prova viva disso. Tenho câncer no pulmão, com apenas 23 anos, por causa de uma fase da minha vida que eu achava que sabia tudo e que tudo era massa… sabe o que é de fato? É que nunca achamos que vai acontecer com a gente, até acontecer”, disse ainda em 2020, quando superou as primeiras sessões de quimioterapia.

Na página da jovem em uma rede social, a família comunicou a morte aos seguidores: “A família da Nayara vem informar a sua despedida, infelizmente não resistiu ao tratamento e veio a falecer. Desde já agradeço a todos que oraram e pediram a Deus por ela”.