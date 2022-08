Justiça condena produtor rural que matou agrônoma a 16 anos de prisão

Jakcson Furlan, produtor rural de Sorriso, foi condenado pela Justiça a 16 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil nesta quinta-feira (18). Em 2019, ele atirou e matou a engenheira agrônoma Júlia Barbosa de Souza após uma discussão de trânsito.

O magistrado acolheu a denúncia do Ministério Público Estadual. Do mesmo caso, Furlan foi absolvido do crime de tentativa de homicídio contra o namorado da vítima.

No dia 9 de novembro de 2019, Jackson estava em uma caminhonete quando teria sido “fechado” por Julia. Irritado, ele sacou a arma e disparou contra o automóvel onde estavam a vítima e o namorado. Júlia foi atingida na cabeça.

No dia 10 de novembro, o suspeito se entregou à Polícia. Desde então, ele estava preso.

O CASO

Júlia e o namorado jantavam na casa de amigos. Ao saírem do local, passaram por uma conveniência. Na saída, pela avenida Brescansin, o casal seguia em velocidade reduzida.

Em dado momento, Furlan, em uma caminhonete, apareceu. Ele se teria se irritado com a lentidão do carro em que estava o casal e passou a buzinar e forçar passagem. Não atendido, começou a perseguir o casal.

“Ao notar que o veículo que estava em sua frente interrompeu o fluxo da via, Vitor reduziu sua velocidade, instante em que o indigitado Jackson passou a buzinar constantemente para Vitor. A princípio, Vitor, acreditando ser algum conhecido, continuou a aguardar o veículo de sua frente liberar o fluxo da avenida que percorria. Posteriormente, Vitor seguiu com seu veículo, ignorando o denunciado. Contudo, o increpado Jackson iniciou perseguição a Vitor e, a todo instante, buzinando e investindo em face do automóvel de Vitor”, descreveu o MP.

O namorado de Júlia consegui despistar Furlan, mas logo foram encontrados e novamente perseguidos. Enfurecido e aparentemente embriagado, o suspeito atirou contra o carro do casal.

Júlia chegou a ser levada a um hospital pelo namorado, mas não resistiu.

“De acordo com o apurado através de perícia técnica realizada no local do crime e junto ao automóvel de Vitor, constatou-se que o disparo foi efetuado em direção ao condutor do veículo, Vitor, entretanto, por circunstância alheia a vontade do denunciado, Júlia foi alvejada fatalmente”, diz a denúncia do MP.