Luizão, do São Paulo, recebe propostas da Premier League

Com o contrato encerrando no São Paulo, o zagueiro Luizão deve ter como destino a Premier League. Tanto o West Ham quanto o Fulham demonstraram interesse pelo jogador formado na base do Tricolor Paulista.

Aos 20 anos, o atleta ganhou suas primeiras oportunidades no profissional do São Paulo nesta temporada, apesar disso, o jogador seguiu na reserva, visto que Léo, Diego e Miranda são os defensores titulares do Tricolor.

O vínculo do jovem com o clube paulista é até dezembro deste ano, portanto, o zagueiro poderia assinar um pré-acordo com qualquer outro vínculo e deixar o clube de graça, apesar disso, o zagueiro aguarda a autorização do Tricolor.

Vale lembrar que caso a contratação avance, o São Paulo teria até a próxima quarta-feira (31) para concretizar a transferência, já que a janela inglesa se encerra nesta data.

Luizão é cotado como uma opção para enfrentar o Fortaleza neste domingo (28), visto que Miranda está lesionado. Apesar disso, caso uma provável negociação avance, o jogador poderá ficar fora dos próximos confrontos.