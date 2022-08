Mãe é presa após sair e deixar filhos trancados em casa

Uma jovem de 22 anos foi presa pela Polícia Militar (PM) suspeita de abandonar os três filhos com idades de 2 a 6 anos e ainda agredir a irmã de 26 anos, neste domingo (14), no bairro Jardim Rondônia, em Rondonópolis (MT). Ela deve responder pelos crimes de abandono de incapaz, maus tratos e lesão corporal.

Conforme informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), a PM foi acionada por vizinhos que ouviram as crianças gritando pedindo socorro. Testemunhas disseram que a suspeita sempre abandona as crianças trancadas na casa para sair e consumir bebida alcoólica com amigos.

A irmã da suspeita foi até o local, encontrou a casa trancada e presenciou as crianças chorando pedindo socorro.

Ainda conforme o BO, a suspeita chegou na residência e começou a discutir e agredir a irmã. A irmã disse para a PM que não é a primeira vez que a suspeita abandona as crianças.

A mulher deixava o irmão de 6 anos cuidando dos outros menores.

A guarnição constatou que a mulher apresentava sinais de embriaguez. Ela confessou que deixou as crianças para sair e beber com amigos.

A PM também encontrou a casa com sinais de descaso e abandono.

Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.

O Conselho Tutelar foi acionado e encaminhou as crianças para a casa de abrigo.