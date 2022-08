Mãe é suspeita de esfaquear o filho de 10 anos; criança está internada em estado grave

Uma mulher de 43 anos foi presa suspeita de esfaquear o filho de 10 anos, na madrugada desta quinta-feira (18), no bairro Solimões, na região norte de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, ela atacou a criança durante um surto psicótico.

Ainda de acordo com a PM, no meio da madrugada, o pai da criança, que dormia com o filho mais velho em outro cômodo, acordou com os gritos da criança. Ele encontrou a porta trancada e esmurrou até que a esposa abrisse. No local, encontrou o menino ferido.

Segundo vizinhos, foram entre quatro e cinco golpes de faca. A vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital João XXIII, na região centro-sul da capital mineira, e levada para o bloco cirúrgico.

A família contou que a suspeita tem problemas psiquiátricos e já sofreu com surtos anteriormente, quando ainda era jovem. A mulher até fazia tratamento, mas parou de tomar os medicamentos depois que se casou, há 13 anos.

Peças de roupa e um cobertor sujos de sangue foram recolhidos no hospital por policiais militares. A mulher foi conduzida à Central de Flagrantes da Polícia Civil, na região leste de BH.