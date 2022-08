Mãe encontra corpo da filha enterrado em quarto

O corpo de uma mulher de 41 anos foi encontrado enterrado no quarto da própria casa, no bairro Morada do Sol, em Nova Granada, no interior de São Paulo. A vítima estava desaparecida havia mais de uma semana.

A mãe de Edilamar Aparecida Pires Miranda e um amigo encontraram o corpo embaixo de uma cômoda no quarto.

Os familiares de Edilamar suspeitam que o companheiro dela seja o responsável pela morte. Eles relatam que a vítima e o homem se conheceram quando ele ainda estava preso e que por isso não aprovavam o relacionamento.

Sueli, mãe da vítima, conta que Edilamar deixou os quatro filhos com ela e se afastou da família para viver o romance com o homem, com quem tinha uma relação conturbada.

Edilamar chegou a trocar de telefone e passou os últimos três meses sem contato com os parentes.

Vizinhos relataram à reportagem que não a viam fazia mais de uma semana. Uma mulher que preferiu não se identificar contou que o companheiro da vítima agiu normalmente mesmo após o desaparecimento.

O delegado responsável pelo caso, Ericson Salles Abufares, disse que espera que o homem se apresente voluntariamente à polícia para prestar esclarecimentos. Mas caso isso não aconteça pedirá a prisão do suspeito.