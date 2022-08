Mais de 15 mil pessoas passaram por Tesouro durante festival de praia

A 20ª edição do Festival de Praia de Tesouro mostrou para todos que é o maior festival da região Sudeste de Mato Grosso, mais de 15 mil pessoas passaram pelo evento durante a sua realização neste mês.

Foram quatro dias de festa com três shows nacionais com Israel Novaes, Timbalada e João Bosco e Gabriel, e 13 atrações regionais totalmente de graça para toda a população. Uma realização da Prefeitura de Tesouro com apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.

“Eu sou da cidade de Tesouro, já vim em vários festivais e essa edição realmente ficará marcada na história, a organização muito boa, a estrutura maravilhosa, os shows e o espaço para os barraqueiros. Me surpreendeu, parabéns a todos os envolvidos, ” disse Derik Ronan.

Mais de 30 barraqueiros comercializaram os seus produtos durante a realização do festival de praia de Tesouro, muita comida e bebida gelada a disposição do público presente. Para os barraqueiros, a proibição da entrada de bebidas dentro do circuito do festival foi fundamental.

“A proibição da entrada de bebidas proporcionou para nós comerciantes uma venda maior em relação aos outros anos. E para o ano que vem tem que continuar, para movimentar a economia do nosso município. A estrutura que foi montada para nós, também foi maravilhosa. Foi um grande evento, não tem como negar, estão de parabéns, ” disse a barraqueira Eliene Xavier.

Esse foi o primeiro festival de praia realizado após a inauguração do asfalto da MT 110, de Guiratinga a Tesouro. Um evento com muitas mudanças, uma nova roupagem e que surpreendeu a todos os presentes.

“Esse realmente é o maior festival de praia da região, e queremos que se torne o maior de Mato Grosso. Quero agradecer a todas as pessoas que vieram prestigiar o nosso evento, os tesourenses, os turistas. Um festival de praia único, com muita novidade, muita música boa, surpreendeu a gente. E o pessoal já está ansioso para saber como será na 21ª edição, e agora, vamos começar a organizar, corrigir os erros que sempre tem, e no ano que vem nos encontraremos aqui novamente, a beira do Rio das Garças em Tesouro, ” disse o prefeito Isaack Castelo branco.