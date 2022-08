Mais um caso suspeito de varíola do macaco é monitorado em município de Mato Grosso

A Secretaria Municipal de Saúde de Itiquira vem por meio desta informar que atualmente a Vigilância Epidemiológica do município está monitorando um caso suspeito de Monkeypox. Trata-se de paciente do sexo feminino, adolescente, residente no município de Itiquira, apresentando quadro clinico característico, sem histórico de contato direto com caso confirmado ou de viagem para localidade com casos positivos dentro da fase aguda de manifestação dos sintomas.

A paciente está sendo acompanhada e realizou coleta de material biológico para realizar exames laboratoriais para monkeypox e diagnóstico diferencial.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a necessidade de manter as medidas não farmacológicas já adotadas para enfrentar a pandemia de covid-19, entre elas uso de máscara e higienização das mãos.