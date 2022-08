Manchester United bate o Liverpool e vence a primeira na Premier League

Triunfo dos Diabos Vermelhos. Nesta segunda-feira, no encerramento da terceira rodada da Premier League, o Manchester United recebeu o Liverpool no Old Trafford, e o time de Erik ten Hag venceu a primeira na competição. Com gols de Sancho e Rashford, os Red Devils bateram a equipe de Jürgen Klopp por 2 a 1. Salah descontou.

GOLAÇO

O Manchester United começou o jogo com tudo e poderia ter aberto o placar com Elanga, que acertou a trave no início. Aos 16, Sancho recebeu dentro da área, deixou Milner no chão e bateu no canto de Alisson para fazer o primeiro.

AMPLIOU

Na volta do intervalo, os Red Devils precisaram de apenas oito minutos para ampliar. Henderson perdeu a bola, e Martial achou lindo passe para Rashford. O camisa 10 bateu na saída de Alisson e marcou o segundo.

DESCONTOU

Na parte final do jogo, o Liverpool conseguiu diminuir com Mohamed Salah. Aos 36, Fábio Carvalho recebeu na área e chutou para grande defesa de De Gea. No rebote, o camisa 11 egípcio apareceu para desviar de cabeça e balançar as redes.

CR7 NO BANCO

Principal nome do Manchester United, o português Cristiano Ronaldo foi apenas opção no banco de reservas do time de Erik ten Hag. Com a intenção de sair dos Diabos Vermelhos, o atacante de 37 anos tem o futuro indefinido na reta final da janela. Ele entrou na etapa final.

FASE DAS EQUIPES

Com o resultado, o Manchester United conseguiu sua primeira vitória na competição depois de três rodadas. Nos dois primeiros jogos, o clube havia perdido ambos. Por outro lado, o Liverpool segue sem vencer. Até aqui são dois empates e um empate.

SEQUÊNCIA

​As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. O Manchester United enfrenta o Southampton, fora de casa, enquanto o Liverpool tem compromisso com o Bournemouth.