Maraisa beija fã durante show e ele comemora: ‘Funcionou’

Maraisa surpreendeu o público na última segunda-feira (8) após beijar um fã que subiu no palco. Ela estava fazendo um show ao lado da irmã, Maiara, em Tapejara, no Rio Grande do Sul. O rapaz, chamado Alexandre Pessoa, postou Stories comemorando o momento.

“E não é que funcionou?”, escreveu Alexandre, que conquistou quase 2 mil seguidores até o momento após o beijo na cantora. Ele também compartilhou vídeos do show e disse que foi “massa demais”.

“Meu irmão pegou a Maraisa, mano. Repito: meu irmão pegou a Maraisa”, tuitou a irmã de Alexandre.

“Pegou nada, best. Foi só um selinho”, comentou uma pessoa. “Já me considero cunhada. Paz”, respondeu a irmã do rapaz.

Após o selinho, Maraisa apareceu comentando sobre o momento em um vídeo. Assista: