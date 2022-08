Márcia Pinheiro apresenta plano com projetos sociais e fim da taxação de ex-servidores

A candidata oposicionista ao Governo de Mato Grosso nestas eleições, Márcia Pinheiro (PV), apresentou o plano de governo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O documento, acusado de “copia e cola” pelo atual governador, Mauro Mendes (UB), lista ações voltadas a projetos sociais, atividade econômica e revisão da taxação dos aposentados e pensionistas ex-servidores públicos.

Na Educação, Pinheiro defende promover uma educação inclusiva e a melhoria contínua da infraestrutura física da rede estadual. Além de garantir o RGA [Revisão Geral Anual] integral anualmente para os profissionais da educação. Na saúde, a candidata cita a construção de um novo pronto socorro para Cuiabá e dar protagonismo às ações dos hospitais regionais do estado.

No plano de governo, Márcia Pinheiro pretende reestruturar o quadro de servidores e priorizar a realização de concursos públicos. Segundo a candidata, é preciso “rever a forma de taxação dos aposentados e pensionistas, visando a valorização daqueles que deram seu sangue pelo estado”, diz.

Assistência social: Márcia Pinheiro cita que é preciso fortalecer a gestão do Sistema Único de Assistência Social, além de desenvolver e implementar programas para prevenir e superar a condição de pobreza.

“Criar programas de inserção de pessoas beneficiadas pelo Programa Auxílio Brasil para o mundo do trabalho e para o empreendedorismo, articulado com programas de qualificação”, diz o plano de governo.

Infraestrutura: No plano de governo, a candidata pretende terminar as obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em Cuiabá e Várzea Grande e investir na pavimentação, recuperação e manutenção de rodovias estaduais e na construção de habitações populares.

Márcia Pinheiro cita o incentivo à realização de eventos esportivos direcionados as pessoas idosas e pessoas com deficiência, além de explorar o potencial turístico do estado, incentivando a realização de eventos de esportes radicais.

“Estimular a criação de parques, em parceria com os municípios, para ampliar os espaços destinados a práticas esportivas e lazer”, diz.

Indústria: Sobre a indústria, a candidata pretende desenvolver mecanismos que garantam a estabilidade, eliminem a burocracia e a insegurança jurídica; incentivar a verticalização da indústria, diversificando a cadeia produtiva; estimular a Industrialização em setores, como fruticultura, suinocultura, avicultura e piscicultura.

“Aproveitar e transformar matéria prima regional, agregando valor, fazendo-a circular, gerando impostos, divisas, empregos e riquezas. Inserir no programa de logística do estado, medidas de estímulo à utilização da hidrovia Paraguai-Paraná”, disse o texto.

Agronegócio: No agronegócio, ela quer simplificar, desburocratizar, apoiar e estimular a expansão, fortalecer e ampliar a manutenção e construção de rodovias.

Desenvolver também novas políticas voltadas a agricultura familiar ampliando cursos aos pequenos produtores e apoiar a implementação de programas aos pequenos empreendedores.