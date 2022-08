Marido asfixia mulher e chama Samu dizendo que vítima teve mal súbito

Cristiane da Conceição Silva, de 21 anos, morreu após o marido a assassinar e tentar forjar uma morte acidental. Ele chegou a chamar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer a mulher, mas ela já estava morta quando chegou à UPA. O caso aconteceu durante esta semana em Tangará da Serra-MT, o suspeito foi preso em flagrante por feminicídio.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito registrou boletim de ocorrência e contou que a mulher tinha morrido por parada cardiorrespiratória. Essa informação foi desmentida após laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontar asfixia mecânica sofrida pela mulher. Cristiane tinha lesões na traqueia (hemorragia interna), marcas de mão no pescoço, lesão na região do pulmão e marcas de mão pressionando os lábios dela contra os dentes.

O homem foi preso em flagrante. O suspeito, segundo a polícia, já tinha cometido violência contra mulher anteriormente.

