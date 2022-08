Mato Grosso pode ampliar em quase 20% exportações de algodão

As exportações brasileiras de pluma de algodão recuaram quase 30% no ciclo que começou em agosto do ano passado e terminou no último mês de julho. Os embarques totalizaram 1,68 milhão de toneladas, ante os 2,4 milhões de toneladas da temporada anterior. Os principais motivos foram a menor produção, e também a queda na demanda de grandes importadores, como a China. O país asiático é o principal destino do algodão colhido no Brasil.

Responsável por mais de 70% da produção nacional de pluma, Mato Grosso também é o maior exportador brasileiro. Na safra 20/21, enviou 1,21 milhão de toneladas de pluma para outros países, cerca de 440 mil toneladas a menos que na safra 19/20. Segundo o Imea, o recuo de 26% foi pautado pela oferta mais enxuta em relação ao ciclo anterior e ao recuo dos embarques para os chineses, que compararam 322,8 mil toneladas de algodão mato-grossense, 47,8% a menos que o acumulado na safa 19/20.

Já para esta nova safra que está sendo colhida, o Imea prevê a retomada dos embarques. Um dos fatores é a maior oferta. Apesar dos impactos causados pela seca em algumas regiões, a produção de pluma deve superar em 15,6% a da safra passada – puxada principalmente pelo aumento da área cultivada. “É esperado um volume 19,88% maior que o exportado na safra 20/21, já que a demanda estadual tende a ser intensificada, pois grandes países exportadores da fibra tiveram a produção comprometida. Por fim, o adiantamento da colheita no estado pode aumentar o ritmo dos envios nos próximos meses”, destaca o boletim do Instituto.

Caso a projeção seja confirmada, o volume exportado nesta temporada deve girar em torno de 1,5 milhão de toneladas de pluma.